Портфолио Ладыгиной Полины

E-mail: [email protected]

https://vk.com/polit_d

Город: Санкт-Петербург

дата рождения: 28.03.1988

***Образование:

1. РГПУ им. Герцена

Факультет: Изобразительного искусства

Кафедра: Живописи

2.СПбГУКИ

Факультет: Информационных технологий и медиадизайна

Кафедра: Прикладная информатика в дизайне

***Профессиональный опыт:

Работала дизайнером с 2004 по 2007 год в таких фирмах как "Маякofsky" и "Botticelli"

(полиграфия, разработка логотипов и фирменного стиля, наружная реклама, сувенирная продукция и т.п.)

Вела активное сотрудничество с институтом им. Герцена по оформлению электронных учебников и материалов для конференций.

***Личные качества

1. Знание пакета программ Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office.

2. Творческий подход к работе, художественный вкус.

3. Понимание желаний заказчика, легкость в общении с людьми.

4. Умение находить нестандартные решения и компромиссы.

5. Постоянное самосовершенствование и самообучение.

6. Желание учится и работать.