E-mail: [email protected]
Город: Санкт-Петербург
дата рождения: 28.03.1988
***Образование:
1. РГПУ им. Герцена
Факультет: Изобразительного искусства
Кафедра: Живописи
2.СПбГУКИ
Факультет: Информационных технологий и медиадизайна
Кафедра: Прикладная информатика в дизайне
***Профессиональный опыт:
Работала дизайнером с 2004 по 2007 год в таких фирмах как "Маякofsky" и "Botticelli"
(полиграфия, разработка логотипов и фирменного стиля, наружная реклама, сувенирная продукция и т.п.)
Вела активное сотрудничество с институтом им. Герцена по оформлению электронных учебников и материалов для конференций.
***Личные качества
1. Знание пакета программ Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office.
2. Творческий подход к работе, художественный вкус.
3. Понимание желаний заказчика, легкость в общении с людьми.
4. Умение находить нестандартные решения и компромиссы.
5. Постоянное самосовершенствование и самообучение.
6. Желание учится и работать.
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