politaevigor

Игорь Политаев politaevigor

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Верстка с натяжкой на ВП

    $100

    Доброго времени суток веб-лансеры. Необходимо сверстать макет и натянуть на ВП, сделать полноценный ВП шаблон. Дизайн очень прост. Есть главная страница и остальные статические. Работаем строго по фактую. Подробности узнаете по контактным данным указанным ниже: ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка главной страницы

    $100

    Необходимо сверстать главную страницу макета и одеть на любой из движков, принципиально не важно (drupal, joomla, wordpress), для начала необходимо кроссбраузерно с валидным кодом сверстать, после чего можно продолжить. Оплата по факту и после проверки. ...

    DrupalJoomlaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Добрый день фри-лансеры! Необходимо сверстать макеты и одеть их на движок Джумлы, либо Друпала (это еще обсудим, выслушаю Ваши советы и пожелания). Сайт будет иметь характер каталога. Подробная информация по контактным данным ниже: skype - ...

    DrupalJoomla
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка главной страницы
DrupalJoomlaWordPress
Все ок.
Ольга отлично справилась с версткой довольно не легкого макета в сроки и хорошо выполненной работой. Рекомендую Ольгу как хорошего верстальщика. Будем обращаться еще.
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