politaevigor

Доброго времени суток веб-лансеры. Необходимо сверстать макет и натянуть на ВП, сделать полноценный ВП шаблон. Дизайн очень прост. Есть главная страница и остальные статические. Работаем строго по фактую. Подробности узнаете по контактным данным указанным ниже: ...
- $100HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сверстать главную страницу макета и одеть на любой из движков, принципиально не важно (drupal, joomla, wordpress), для начала необходимо кроссбраузерно с валидным кодом сверстать, после чего можно продолжить. Оплата по факту и после проверки. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Добрый день фри-лансеры! Необходимо сверстать макеты и одеть их на движок Джумлы, либо Друпала (это еще обсудим, выслушаю Ваши советы и пожелания). Сайт будет иметь характер каталога. Подробная информация по контактным данным ниже: skype - ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
DrupalJoomlaWordPress
Все ок.
Ответный отзыв
Ольга отлично справилась с версткой довольно не легкого макета в сроки и хорошо выполненной работой. Рекомендую Ольгу как хорошего верстальщика. Будем обращаться еще.