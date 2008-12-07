Р Е З Ю М Е

ВАКАНСИЯ: менеджер по продажам

Сивак Полина Викторовна

Уровень дохода: от 12000 руб. в месяц

Тип работы: Не важно

Место работы:

Ф.И.О.: Сивак Полина Викторовна

Домашний телефон: (812) 379-02-56 (с 21 до 22)

Мобильный телефон: (906) 228-18-23 (с 09 до 22)

E-mail: [email protected]

Другие контакты: ICQ 368832752

Личная информация

Город: Санкт-Петербург

Район проживания: Московский

Ближайшее метро: Купчино

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 16 мая 1980 г. (28 лет)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, дети есть

Опыт работы

Период работы: С декабря 2007 года по настоящее время

Должность: Менеджер по продажам - кассир (Полная занятость)

В компании: ООО "Берлит Трэвел" Бюро Путешествий "Куда.ру", г. Москва, Санкт-Петербург

Внутренний и международный туризм

Должностные обязанности: Обработка телефонных звонков, приём клиентов, подбор и продажа тура, работа с кассой, кассовые отчёты, инкассация, ведение документации, расчёт сложных туров.

Период работы: С апреля 2007 по ноябрь 2007 года

Должность: Менеджер (Полная занятость)

В компании: ООО "Невские Традиции", г. Санкт-Петербург

Внутренний и международный туризм

Должностные обязанности: Работа с клиентами, продажа туров, обработка заявок, составление отчётности, составление различной документации, заключение договоров с ТО.

Период работы: С февраля 2004 по сентябрь 2005 года

Должность: Ст. менеджер (Полная занятость)

В компании: ООО "Евгения Тур", г. Солнечногорск , Московской обл.

Внутренний и международный туризм

Должностные обязанности: Работа с клиентами, продажа туров, работа с заявками, составление различных документов, заключение договоров с ТО, работа с различной документацией.

Образование

Учебное заведение: филиал Российского Государственного Социального Университета, г. Солнечногорск

Дата окончания: Ноябрь 2005 года

Факультет: Гостичный, ресторанный, туристический бизнес

Специальность: Менеджмент организации предприятий

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки: MS Office, Internet, составление документов, таблиц, отчётность, Мастер-Тур, ORACLE.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения: Активность, порядочность, аккуратность, внимательность, неконфликтность.

Отличные знания внутреннего и выездного туризма (пляжный, экскурсионный, горнолыжный отдых). Работа с индивидуальными турами.

Страны в которых была: Турция, Финляндия, Куба, Норвегия, Швеция, Дания.