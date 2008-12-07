Р Е З Ю М Е
ВАКАНСИЯ: менеджер по продажам
Сивак Полина Викторовна
Уровень дохода: от 12000 руб. в месяц
Тип работы: Не важно
Место работы:
Ф.И.О.: Сивак Полина Викторовна
Домашний телефон: (812) 379-02-56 (с 21 до 22)
Мобильный телефон: (906) 228-18-23 (с 09 до 22)
E-mail: [email protected]
Другие контакты: ICQ 368832752
Личная информация
Город: Санкт-Петербург
Район проживания: Московский
Ближайшее метро: Купчино
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 16 мая 1980 г. (28 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, дети есть
Опыт работы
Период работы: С декабря 2007 года по настоящее время
Должность: Менеджер по продажам - кассир (Полная занятость)
В компании: ООО "Берлит Трэвел" Бюро Путешествий "Куда.ру", г. Москва, Санкт-Петербург
Внутренний и международный туризм
Должностные обязанности: Обработка телефонных звонков, приём клиентов, подбор и продажа тура, работа с кассой, кассовые отчёты, инкассация, ведение документации, расчёт сложных туров.
Период работы: С апреля 2007 по ноябрь 2007 года
Должность: Менеджер (Полная занятость)
В компании: ООО "Невские Традиции", г. Санкт-Петербург
Внутренний и международный туризм
Должностные обязанности: Работа с клиентами, продажа туров, обработка заявок, составление отчётности, составление различной документации, заключение договоров с ТО.
Период работы: С февраля 2004 по сентябрь 2005 года
Должность: Ст. менеджер (Полная занятость)
В компании: ООО "Евгения Тур", г. Солнечногорск , Московской обл.
Внутренний и международный туризм
Должностные обязанности: Работа с клиентами, продажа туров, работа с заявками, составление различных документов, заключение договоров с ТО, работа с различной документацией.
Образование
Учебное заведение: филиал Российского Государственного Социального Университета, г. Солнечногорск
Дата окончания: Ноябрь 2005 года
Факультет: Гостичный, ресторанный, туристический бизнес
Специальность: Менеджмент организации предприятий
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки: MS Office, Internet, составление документов, таблиц, отчётность, Мастер-Тур, ORACLE.
Дополнительная информация
Дополнительные сведения: Активность, порядочность, аккуратность, внимательность, неконфликтность.
Отличные знания внутреннего и выездного туризма (пляжный, экскурсионный, горнолыжный отдых). Работа с индивидуальными турами.
Страны в которых была: Турция, Финляндия, Куба, Норвегия, Швеция, Дания.