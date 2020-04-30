Любая работа с текстами (копирайтинг/рерайтинг). Помощь в оформлении статей.

Здравствуйте! Как же много сейчас людей, готовых выполнить абсолютно любую работу! Это прекрасно. Но сейчас я Вас попробую заинтересовать своей кандидатурой. Несколько причин, чтобы выбрать меня:

Всегда на связи. Большую часть времени я провожу онлайн. Поэтому оперативно отвечаю на Ваши вопросы в процессе работы.

Большую часть времени я провожу онлайн. Поэтому оперативно отвечаю на Ваши вопросы в процессе работы. Готовность прислушиваться. Я стараюсь сделать все отлично, но если Вас что-то не устраивает, либо же Вы хотите внести какие-то корректировки, я буду вносить правки, пока не услышу от Вас "Меня всё устраивает."

Я стараюсь сделать все отлично, но если Вас что-то не устраивает, либо же Вы хотите внести какие-то корректировки, я буду вносить правки, пока не услышу от Вас "Меня всё устраивает." Если не успею в срок, Вам скидка 15%. Если я не справляюсь в оговоренные сроки, то делаю Вам скидку 15%.

Если у Вас возникают какие-либо вопросы, то обязательно свяжитесь со мной. Я всегда рада не только работе, но и общению!

С уважением и надеждой на сотрудничество, Павлова Полина.