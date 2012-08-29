polly_morning

Полина Демунд polly_morningpolly_morning
34 годаРоссия/Красноярск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Китайский, английский, немецкий, португальский
Выполню переводы с китайского, английского, немецкого, португальского языков на русский. Художественные, технические переводы. Ведение деловой переписки.
Опыт работы: более 2-х лет.
Образование: Красноясркий Государственный Университет, факультет современных иностранных языков, специальность - перевод и переводоведение. Стажировалась в Китае, Харбине более 3 лет.
Стоимость перевода по договоренности.
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+(86)18745777220
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