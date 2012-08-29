polly_morning

Китайский, английский, немецкий, португальский

Выполню переводы с китайского, английского, немецкого, португальского языков на русский. Художественные, технические переводы. Ведение деловой переписки.

Опыт работы: более 2-х лет.

Образование: Красноясркий Государственный Университет, факультет современных иностранных языков, специальность - перевод и переводоведение. Стажировалась в Китае, Харбине более 3 лет.

Стоимость перевода по договоренности.

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[email protected]

+(86)18745777220