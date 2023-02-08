pollyynevm

Привіт

Я Поліна, у2018 закінчила фізико-математисеий факультет ЖДУ ім. І. Франка, а саме спеціальність "Математика-економіка" . Здобула освітній рівень "Бакалавр" . У тому ж 2018-му народила доньку та вийшла в декретну відпустку. За цей час 1 рік проживала в Польщі, тому маю знання польської на розмовному рівні. Наразі проживаю в Україні. Намагаюсь розвинути інста магазин за системою дропшипінг, та маю невеличкий магазин жіночих аксесуарів на платформах olx, shafa та izi. Тому маю досвід спілкування з клієнтами.

Але дохід від цього невеликий, тому шукаю альтернативні джерела заробітку ...