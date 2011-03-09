Профессиональный фотодизайнер, ретушер
Художественное образование.
Выполняю качественную ретушь фото, цветовую и тоновую коррекцию, подготовку фото к печати.
Художественная ретушь портретов, обработка кожи без потери её структуры.
Обработка свадебных фото.
Создание свадебных, детских фотокниг и альбомов
Портфолио
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