polnoch11

Анна polnoch11

 
39 летУкраина/Мариуполь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Профессиональный фотодизайнер, ретушер

Художественное образование.

Выполняю качественную ретушь фото, цветовую и тоновую коррекцию, подготовку фото к печати.

Художественная ретушь портретов, обработка кожи без потери её структуры.

Обработка свадебных фото.

Создание свадебных, детских фотокниг и альбомов

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