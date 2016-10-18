polomoshnova1

Образование:

1993-1996 - Усть-Каменогорский колледж культуры, по специальности " Библиотечное дело".

2007-2011 - Восточно-Казахстанский региональный университет, социологический факультет, по специальности "Социолог".

Начала писать в детстве с дневников. Каждый день слово к слову описывала свой день. Люблю

писать, правда профессионально этим не занималась. Единственное, работала корректором в городской газете. Очень нравилось. Люблю править тексты и выискивать ошибки. Это что-то учительское в моем характере. И всегда иду к своей цели до конца.

Увлекаюсь: литературой, искусством, философией, модой, воспитанием детей в личность,взаимоотношениями в семье, стране, мире. Люблю читать, писать, готовить, можно сказать просто люблю жизнь, хочу все познавать, всему учиться.