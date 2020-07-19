Трудолюбивый копирайтер
Люблю свою работу и качественно выполняю каждое задание.
Опыт работы (написания статей) более 3х лет.
Работаю не только быстро, но и качественно. Один из важных критериев работы со мной - точно сформулированные ТЗ к статьям (придерживаюсь всех требования в задании).
Предпочитаю писать на такие темы:
- Блокчейн и криптовалюта.
- Финансы и форекс.
- Авто и мототехника (выборочно).
- Возможны написания статей на английском.
Пример статьи: https://www.probivnoy.com/topfreelancer.html
Могу писать качественные обзоры по желанию заказчика. Буду рад долгосрочному сотрудничеству!