Трудолюбивый копирайтер

Люблю свою работу и качественно выполняю каждое задание.

Опыт работы (написания статей) более 3х лет.

Работаю не только быстро, но и качественно. Один из важных критериев работы со мной - точно сформулированные ТЗ к статьям (придерживаюсь всех требования в задании).

Предпочитаю писать на такие темы:

Блокчейн и криптовалюта.

Финансы и форекс.

Авто и мототехника (выборочно).

Возможны написания статей на английском.

Много читаю, хороший словарный запас и немало знаний в указанных нишах.

Пример статьи: https://www.probivnoy.com/topfreelancer.html

Могу писать качественные обзоры по желанию заказчика. Буду рад долгосрочному сотрудничеству!