polonin

Иван Полоненко polonin

 
39 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Трудолюбивый копирайтер

Люблю свою работу и качественно выполняю каждое задание.

Опыт работы (написания статей) более 3х лет.

Работаю не только быстро, но и качественно. Один из важных критериев работы со мной - точно сформулированные ТЗ к статьям (придерживаюсь всех требования в задании).

Предпочитаю писать на такие темы:

  • Блокчейн и криптовалюта.
  • Финансы и форекс.
  • Авто и мототехника (выборочно).
  • Возможны написания статей на английском.
Много читаю, хороший словарный запас и немало знаний в указанных нишах.

Пример статьи: https://www.probivnoy.com/topfreelancer.html

Могу писать качественные обзоры по желанию заказчика. Буду рад долгосрочному сотрудничеству!

Написание статей