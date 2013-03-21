polosat

Алексей polosat

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка/поддержка магазинов на PrestaShop.

Имею большой опыт работы с PrestaShop:

- обновление, настройка

- создание и доработка модулей

- создание тем

и др.

  • Задачи по PrestaShop

    Нужен специалист по PrestaShop для долгосрочного сотрудничества. Только отдельный разработчик, не компания. Только с опытом работы с престой - модули, шаблоны и т.д. Пишите свою часовую ставку.

    PrestaShop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Адрес сайта - extreme-center.ru Нужно: 1) Написать описания к имеющимся товарам, примерно по 300 - 1000 символов. Сейчас на сайте 1211 товаров. У некоторых описания уже есть, можно отрерайтить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

vvv1979
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за работу! Все в срок, качественно, в соответствии со всеми требованиями. Рекомендую.
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