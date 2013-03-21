Нужен специалист по PrestaShop для долгосрочного сотрудничества. Только отдельный разработчик, не компания. Только с опытом работы с престой - модули, шаблоны и т.д. Пишите свою часовую ставку.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Имею большой опыт работы с PrestaShop:
- обновление, настройка
- создание и доработка модулей
- создание тем
и др.
Нужен специалист по PrestaShop для долгосрочного сотрудничества. Только отдельный разработчик, не компания. Только с опытом работы с престой - модули, шаблоны и т.д. Пишите свою часовую ставку.
Нужно перевести небольшой текст и отдельные фразы с русского на испанский и итальянский. Все в приложенных файлах. Пишите, пожалуйста, цену и сроки.
Адрес сайта - extreme-center.ru Нужно: 1) Написать описания к имеющимся товарам, примерно по 300 - 1000 символов. Сейчас на сайте 1211 товаров. У некоторых описания уже есть, можно отрерайтить ...