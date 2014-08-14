Веб-дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Никита, я — веб-дизайнер, нахожусь в этой области более 5 лет. Имеется опыт общения с любым типом заказчика. За год накапливается более 80 гб работ: только PSD, думаю из этого вы поняли мою трудоспособность и настойчивость. Учился в КА "Шаг" на факультете: веб-дизайнер. До этого два года занимался сам и уже тогда зарабатывал в месяц около 2 000 - 3 000 рублей, мало, но тогда для меня было достаточно. Если Вы хотите обсудить заказ, пишите мне на почту: [email protected]