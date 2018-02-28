Добрый день, есть готовый сайт по доставке еды необходимо на нем реализовать дополнительный функционал: 1) Пицца из двух половинок (необходимо добавить кнопку (1/2) по нажатию на которую появится возможность выбора второй половинки, после ...
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3.Контроль ставок и бюджетов в 2-х системах.
4.Ежедневное ведение отчетов.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. подробное тз для ознакомления. Жду ответа по корректировки. Срокам и стоимости? Необходимо внедрить: 1. SMS подтверждение при регистрации на сайте и SMS авторизация. 2. Адаптация сайта ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Текст над формой будет отсюда http://ttwo.store/ картинка первого экрана та же Телефон с маской +7(999)-99-99 Категория (select) фото (подгрузка фото) добавим две option: Косметика и Инструменты Нужно сверстать до 10 ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $150
Нужно сделать верстку по psd макетам и натянуть е на joomla, для сайта www.rusivf.ru Макеты в jpg для ознакомления можете скачать по ссылке https://drive.google.com/open?id=1j7aex3z_sPV2wZea2e5Ci3L9CZgM-oML Пишите свои пожелания по бюджету ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужен хороший программист, что бы перенести сайт на современный и свежий, мощный и быстрый движок, но с нашей обложкой https://akinformation.com/ Приоритет Laravel нужно на абсолютно новом движке написать такой же сайт. Предлагайте варианты!Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Добрый вечер! Нужно сверстать 6 страницы сайта по psd макетам. Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Чистый валидный код. Макеты прилагаю Смотрим макеты Оставляйте заявку только свободные фрилансеры и умеющий верстать. Кто ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Полная Настройка retailCRM под бизнес. Верстка шаблонов писем. Написание тригеров для автоматизации процессов работы. Интеграция с системами аналитики.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
сделать сайт адаптивным http://nordestinvest.ruHTML-верстка29 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Нужно, запустить сайт шаблон. Часть есть, но много надо исправить, добавить текст,товар, оплату, обратную связь скорректировать, добавить оплату, текст о нас, статьи. Настроить всё для работы, чтобы можно было зайти на сайт и ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт работает на Magento 2.2.2. В этом магазине нужно сделать следующее: 1. Создать и настроить в магенто Google Analytics Enhanced Ecommerce 2. Создать и настроить в магенто ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад