polukov

Артем polukov

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Продвижение сайтов (SEO); Контекстная реклама; Социальные сети (SMM и SMO); Поисковые системы (SEO)

Только эту неделю  делаю рекламную компанию за отзывы!!!

1.Создание РК и ведение аккаунтов Яндекс Директ и Google Adwords.

2.Подбор и обновление семантики для порядка 800 туристических объектов.

3.Контроль ставок и бюджетов в 2-х системах.

4.Ежедневное ведение отчетов.

  • Доработка на Mod x

    Добрый день, есть готовый сайт по доставке еды необходимо на нем реализовать дополнительный функционал:   1) Пицца из двух половинок (необходимо добавить кнопку (1/2) по нажатию на которую появится возможность выбора второй половинки, после ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать Интернет магазин Битрикс/ Сделать адаптивную верстку

    Добрый день.  подробное тз для ознакомления. Жду ответа по корректировки. Срокам и стоимости?  Необходимо внедрить: 1. SMS подтверждение при регистрации на сайте и SMS авторизация. 2. Адаптация сайта ...

    MySQLPHP
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать макет лендина по прототипу

    $10

    Текст над формой будет отсюда http://ttwo.store/ картинка первого экрана та же Телефон с маской +7(999)-99-99 Категория (select) фото (подгрузка фото)  добавим две option: Косметика и Инструменты Нужно сверстать до 10 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптив сайта на Joomla (верстка+программирование)

    $150

    Нужно сделать верстку по psd макетам и натянуть е на joomla, для сайта www.rusivf.ru  Макеты в jpg для ознакомления можете скачать по ссылке   https://drive.google.com/open?id=1j7aex3z_sPV2wZea2e5Ci3L9CZgM-oML Пишите свои пожелания по бюджету ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести сайт на Laravel

    $80

    Нужен хороший программист, что бы перенести сайт на современный и свежий, мощный и быстрый движок, но с нашей обложкой https://akinformation.com/  Приоритет Laravel нужно на абсолютно новом движке написать такой же сайт. Предлагайте варианты!

    Laravel
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка страниц по psd макетам.

    $60

    Добрый вечер! Нужно сверстать 6 страницы  сайта по psd макетам. Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Чистый валидный код. Макеты прилагаю Смотрим макеты Оставляйте заявку только свободные фрилансеры и умеющий верстать. Кто ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка retailCRM

    $35

    Полная Настройка retailCRM под бизнес. Верстка шаблонов писем. Написание тригеров для автоматизации процессов работы. Интеграция с системами аналитики.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заполнить сайт на Опенкарт

    $35

    Нужно, запустить сайт шаблон. Часть есть, но много надо исправить, добавить текст,товар, оплату, обратную связь скорректировать, добавить оплату, текст о нас, статьи. Настроить всё для работы, чтобы можно было зайти на сайт и ...

    Opencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад