PHP разработчик, работаю с индивидуальными проектами и популярными CMS.
Профессиональный опыт.
Разработки и внедрения систем документооборота на предприятии с применением web-технологии, основанных на языках программирования PHP, Javascript и базах данных MySQL, Firebird.
Разработки web-проектов с применением шаблонов на базе PHP класса Smarty, а также без табличной верстки на базе CSS.
Разработки приложений на языке Perl для обработки текстовой информации и передачи результатов обработки в БД, под управлениям FreeBSD, Linux.
Действие аккаунта приостановлено!