PHP разработчик, работаю с индивидуальными проектами и популярными CMS.

Профессиональный опыт.

Разработки и внедрения систем документооборота на предприятии с применением web-технологии, основанных на языках программирования PHP, Javascript и базах данных MySQL, Firebird.

Разработки web-проектов с применением шаблонов на базе PHP класса Smarty, а также без табличной верстки на базе CSS.

Разработки приложений на языке Perl для обработки текстовой информации и передачи результатов обработки в БД, под управлениям FreeBSD, Linux.