poluyanovainna

Бета-ридер, редактор текстов, писатель, транскрибатор.

Редактура и корректировка текстов, написание художественных текстов с нуля.

Был небольшой опыт, связанный с транскрибацией видеофайла (записи прямого эфира с медицинской тематикой, в том числе с узконаправленными терминами) для дальнейшей работы другого человека (написание статьи).

Неофициально писала несколько литературных историй с переводом на английский язык с сохранением авторского права рассказов на русском языке за мной.