poly_karpova

Полина poly_karpovapoly_karpova
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн, который вы заслуживаете
Помогу вам создать идеальный дизайн, от которого не захочется отводить взгляд!
Разработка дизайна для гайдов, чеклистов, визиток, флаеров и так далее.
Также занимаюсь монтажом видео как обычного, так и с различными эффектами! Имеются примеры, также могу скинуть наброски на ваше видео БЕСПЛАТНО, чтобы вы понимали подходит вам или нет.
Действие аккаунта приостановлено!