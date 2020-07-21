poly_karpova

Дизайн, который вы заслуживаете

Помогу вам создать идеальный дизайн, от которого не захочется отводить взгляд!

Разработка дизайна для гайдов, чеклистов, визиток, флаеров и так далее.

Также занимаюсь монтажом видео как обычного, так и с различными эффектами! Имеются примеры, также могу скинуть наброски на ваше видео БЕСПЛАТНО, чтобы вы понимали подходит вам или нет.