poly_koles

Сделаю быстро и качественно монтаж любой категории видео
Я студентка третьего курса Института Современного Искусства по специальности Режиссер кино и телевидения. Так же я дополнительно
учусь на культуролога в Российском Государственном Гуманитарном Университете.
За прошедшие четыре года я смонтировала множество клипов, короткометражных
фильмов, реклам и различного рода видео для социальных сетей. Во время работы я
использую профессиональные программы для монтажа, такие как: Adobe Premier,
DaVinci Resolve, After Effects, Lightroom и Photoshop.
Портфолио: https://yadi.sk/d/rdLHBzt7efjc2g
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