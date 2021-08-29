poly_koles

Сделаю быстро и качественно монтаж любой категории видео

Я студентка третьего курса Института Современного Искусства по специальности Режиссер кино и телевидения. Так же я дополнительно

учусь на культуролога в Российском Государственном Гуманитарном Университете.

За прошедшие четыре года я смонтировала множество клипов, короткометражных

фильмов, реклам и различного рода видео для социальных сетей. Во время работы я

использую профессиональные программы для монтажа, такие как: Adobe Premier,

DaVinci Resolve, After Effects, Lightroom и Photoshop.

Портфолио: https://yadi.sk/d/rdLHBzt7efjc2g