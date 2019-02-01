ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ SMM - СПЕЦИАЛИСТА / ТАРГЕТОЛОГА

Хотите получить больше клиентов с минимальными затратами?

Устали, что таргетологи сливают бюджет на трафик, а заявок не получаете?

Есть желание уже автоматизировать рекламу, расслабиться и просто получать клиентов и прибыль?

Меня зовут Полина и я занимаюсь привлечением клиентов в соц. сетях, настройкой таргетированной рекламы и маркетингом.

В социальных сетях обитают миллионы пользователей, среди которых есть Ваша потенциальная аудитория, готовая пополнить Ваши кошельки.

Что я предлагаю?

1) Приведу платежеспособных клиентов в ваш бизнес;

2) Настрою и оптимизирую таргетированную рекламу Вашего бизнеса в социальных сетях.

3) Проведу маркетинговое исследование Вашей аудитории, исследую конкурентов, подберу потенциальных клиентов - реклама будет настроена эффективно и бить точно в целевую аудиторию!

4) Напишу продающие текста

5) Составлю эффективные рекламные объявления

Какая Вам выгода от сотрудничества со мной?

1) Вы экономите приличные деньги на рекламном бюджете

2) Довожу рекламную кампанию до результата - больше клиентов, больше заявок, больше посетителей, больше узнаваемость Вашего бренда.

3) Интернет - маркетологи хватаются за 5-10 проектов одновременно и совершенно не вникают в нюансы бизнеса. Я веду только до 3 проектов и полностью погружаюсь в продвигаемый бизнес.

4) К работе отношусь добросовестно и с любовью, так как нравится то, чем занимаюсь. Мои клиенты - Мои друзья!

5) Полная обратная связь 24/7 и регулярные бесплатные консультации на время сотрудничества.

Настройка и ведение в месяц от 12.000 рублей. Стоимость услуг зависит от проекта, количества соц. сетей, обсуждается индивидуально.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество

Готовы получить первые 100 заказов в ближайший месяц?

Пишите в Вотсап и Вайбер по всем вопросам)

P.S. Работаю удаленно. Для заказчиков из Санкт-Петербурга возможна личная встреча.