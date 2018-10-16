polyackovaew

Контекстная реклама

﻿ Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ. Баннеры, заголовки, тексты. Ретаргетинг.

- Проведу аудит оффера, сайта и Рекламной Кампании. Представлю отчет в письменном виде со всеми необходимыми рекомендациями и пояснениями. Отвечу на все вопросы.

- настрою контекстную рекламу на максимальное количество ключевых запросов по заданному региону (сбор низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных ключей вручную при помощью программы вордстат.)

- объединение низкочастотных ключей в группы со статусом "мало показов".

- создание релевантных объявлений (принцип: ключ - ключ в заголовке, вторые заголовки).

- создание объявлений 1 ключ-1 группа объявлений (текстово-графические, графические, дополнительные варианты объявлений на популярные запросы для увеличения охвата аудитории)

- баннеры по заданной нише.

- настройка отображаемых ссылок, быстрых ссылок, гео, время показов, корректировки ставок.

- настройка целей ЯндексМетрики.

- распределение бюджета Рекламной Кампании под обозначенный вами.

- Оптимизация РК - это постоянный мониторинг поисковых запросов, отключение неэффективных, подбор новых целевых ключей; контроль стоимости клика, при необходимости понижение цены за клик. Так же оптимизация объявлений по данным статистики. Создание новых эффективных релевантных объявлений, оптимизация площадок, на которых показывается реклама. Широкоформатные объявления для сетей; корректировка по регионам показов, полу и возрасту, типам устройств в зависимости от результатов статистики.

- создание ретаргетинга.

Пишите, отвечу на все вопросы. Готова в обсуждению деталей о сотрудничестве.

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