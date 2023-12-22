polyaderusheva

Полина Дерюшева polyaderusheva

 
24 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Резюме

НАВЫКИ

  • Владение техниками лоскутного шитья, гобелена, валяния, русской народной тряпичной  игрушки.

  • Навыки работы с детьми как школьного, так и дошкольного возрастов.

  • Владение навыками декоративных рисунка и живописи.

  • Навыки работы с иллюстрациями.

ОПЫТ РАБОТЫ

Центр ДПИ "Ремесленная Слобода" г. Чайковский с 2017 по 2021г

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Чайковский индустриальный колледж (бывш. ЧППК, СПТУ 90) '21 с 2017 по 2021г ( мастер-педагог)

  • Чайковский индустриальный колледж (бывш. ЧППК, СПТУ 90) '21 (педагог дошкольного образования)

  • Студентка УдГУ, Институт искусств и дизайна, Кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов ( мастер декоративно прикладного искусства) Прикладного искусства, бакалавр) с 2021 по 2025 ( полных один курс) (сейчас в академическом отпуске)

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

·       Усидчивость в рутинной работе.

·       Способность действовать в состоянии неопределённости

·       Импровизация и мобильность