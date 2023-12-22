polyaderusheva

НАВЫКИ
Владение техниками лоскутного шитья, гобелена, валяния, русской народной тряпичной игрушки.
Навыки работы с детьми как школьного, так и дошкольного возрастов.
Владение навыками декоративных рисунка и живописи.
Навыки работы с иллюстрациями.
ОПЫТ РАБОТЫ
Центр ДПИ "Ремесленная Слобода" г. Чайковский с 2017 по 2021г
ОБРАЗОВАНИЕ
Чайковский индустриальный колледж (бывш. ЧППК, СПТУ 90) '21 с 2017 по 2021г ( мастер-педагог)
Чайковский индустриальный колледж (бывш. ЧППК, СПТУ 90) '21 (педагог дошкольного образования)
Студентка УдГУ, Институт искусств и дизайна, Кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов ( мастер декоративно прикладного искусства) Прикладного искусства, бакалавр) с 2021 по 2025 ( полных один курс) (сейчас в академическом отпуске)
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
· Усидчивость в рутинной работе.
· Способность действовать в состоянии неопределённости
· Импровизация и мобильность