polyaderusheva

Студентка УдГУ, Институт искусств и дизайна, Кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов ( мастер декоративно прикладного искусства) Прикладного искусства, бакалавр) с 2021 по 2025 ( полных один курс) (сейчас в академическом отпуске)