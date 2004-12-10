polyamolya

Вера в себя - ключ к успеху!

Здравствуйте, надеюсь, будущие работодатели! Меня зовут Полина, мне 17 лет, я из прекрасного города Воронежа. По собственной оценке, а также по мнению моих преподавателей, я обладаю достаточно хорошими навыками в написании эссе, художественных текстов и сочинений; владею английским языком на уровне B2, что подтверждают мои дипломы о сдаче международных экзаменов. Учусь на своих ошибках и стараюсь совершенствоваться каждый день; повышаю свою грамотность и стремлюсь к достойной работе, которая обеспечит меня опытом в моем любимом деле.