филолог, журналист и психолог

ЧТО Я УМЕЮ ДЕЛАТЬ?

Умею писать качественные тексты на русском языке;

Хорошо чувствую языковую стилистику и могу создавать письменные работы на самый разнообразный вкус;

Умею свободно воспринимать англоязычные материалы и переводить их на русский язык;

Имею запас психологических знаний и создаю тексты, ориентированные на целевого читателя;

Умею создавать слоганы и делать нэйминг с использованием метода ассоциативных кругов;

Могу создавать стихотворные и художественные тексты;

Быстро обрабатываю большие объемы информации;

ГДЕ Я УЧИЛАСЬ?

2001 – 2005 - Дальневосточный государственный университет (Владивосток), Институт массовых коммуникаций, факультет журналистики, специальность: радиовещание (неоконченное высшее);

2003 – 2009 - Дальневосточный государственный университет (Владивосток), Восточный институт, факультет японоведения, специальность: востоковед, переводчик английского, японского языка;

2011-2012 - Институт позитивных технологий и консалтинга (Москва), переподготовка по специальности: «психология, психологическое консультирование»;

2012-2015 – Американская ассоциация танцевальной психотерапии, подготовка по специальности: «сертифицированный танцевально-двигательный психотерапевт» (Пекин, Китай);

С мая 2012 по н. вр. - Lanmate Language Institute (г.Пекин, Китай), специальность: китайский язык.

ГДЕ Я РАБОТАЛА?

В настоящий момент работаю психотерапевтом и преподавателем танцевальных техник, преподаю на английском и китайском языках, параллельно "по старой памяти" работаю фрилансером. работаю со словом в любых его ипостасях, просто потому, что люблю тексты.

2001-2003 – Официальный сайт приморского КВН; журналист, редактор;

2003-2004 – радио NEW WAVE (г.Владивосток); ведущая прямого эфира;

2006 – 2008 – радио «Шансон-Владивосток»; ведущая прямого эфира;

2010 – 2011 – радио «Лемма»; ведущая и сценарист утреннего аналитического ток-шоу;

2008 – по н.вр. - фриланс-переводчик в сфере психологии, рекламы, моды, здоровья и красоты (английский-русский языки), копирайтер, нэймер, рерайтер, литературный редактор.

НА КАКИХ ЯЗЫКАХ Я ГОВОРЮ?

английский (свободное владение)

японский (средний уровень)

китайский (начальный уровень)

грамотная устная и письменная русская речь