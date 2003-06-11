Логотипы и фирменнные стили
Всем привет! Я Полина, учусь на втором курсе рекламы и связей с общественностью. Прошла курс основы дизайна. В профиле есть несколько работ, которые я разрабатывала во время обучения. Разрабатывала как логотипы и паттерны, так и фирменные стили компании. Сейчас продолжаю развиваться в дизайне.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн логотипа магазина "12 storeez"21 просмотр
- Фирменный стиль для компании "Cinnabon"12 просмотров
- Дизайн логотипа магазина "Victoria`s Secret"8 просмотров
- Фирменный стиль для компании11 просмотров
- Дизайн логотипа компании"Old spice"7 просмотров
- Дизайн логотипа магазина "Золотое яблоко"16 просмотров