Логотипы и фирменнные стили

Всем привет! Я Полина, учусь на втором курсе рекламы и связей с общественностью. Прошла курс основы дизайна. В профиле есть несколько работ, которые я разрабатывала во время обучения. Разрабатывала как логотипы и паттерны, так и фирменные стили компании. Сейчас продолжаю развиваться в дизайне.