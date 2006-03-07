polyglot

Гость polyglot

 
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18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Коллегия Профессиональных Переводчиков.Все виды языковых переводов. Легализация документов, Апостиль. Крупные переводческие проекты.

Оперативно, профессионально , недорого.

  • Перевод текста (IT , software) с английского на украинский язык

    Для перевода крупного проекта (текст) по тематике IT, software приглашаем опытных фрилансеров, уверенно владеющих английским и украинским языками, знакомых с данной областью знаний. Обязательные требования: высшее образование (филолог, системотехник, программист), уверенное знание языков, опыт работы ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются опытные переводчики

    Для удаленной работы над крупными переводческими проектами приглашаем опытных переводчиков. Обязательно наличие диплома языкового вуза. Стаж работы (после окончания) - не менее 5 лет. Наличие домашнего ПК, Интернет. Оплата сдельная. Резюме, образцы работ и рекомендации ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад