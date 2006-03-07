Для удаленной работы над крупными переводческими проектами приглашаем опытных переводчиков. Обязательно наличие диплома языкового вуза. Стаж работы (после окончания) - не менее 5 лет. Наличие домашнего ПК, Интернет. Оплата сдельная. Резюме, образцы работ и рекомендации ...