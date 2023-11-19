Решаю проблемы для бизнеса
Приветствую, меня зовут Ника!
Я вместе со своей командой реализовала 200 проектов за текущий год
За несколько лет работы с крупными компаниями я поняла что не просто делаю красивую картинку, а решаю конкретную задачу для бизнеса: увеличение продаж, повышение узнаваемости бренда, привлечение инвесторов и многое другое.
Понимание задачи дает возможность смотреть на неё под другим углом и принимать верное решение.
Я против войны в Украине!
Презентации
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга