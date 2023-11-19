Решаю проблемы для бизнеса

Приветствую, меня зовут Ника!

Я вместе со своей командой реализовала 200 проектов за текущий год

За несколько лет работы с крупными компаниями я поняла что не просто делаю красивую картинку, а решаю конкретную задачу для бизнеса: увеличение продаж, повышение узнаваемости бренда, привлечение инвесторов и многое другое.

Понимание задачи дает возможность смотреть на неё под другим углом и принимать верное решение.