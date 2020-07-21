СОЗДАЮ САЙТЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
Создаю сайты под ключ на wordpress.
Стоимость создания с нуля - от 5.000 до 15.000 в зависимости от наполненности сайта.
В стоимость входит:
- регистрация на хостинге, создание домена
- разработка сайта
- оптимизация seo (сайт будет отображаться в поисковиках)
- настройка плагинов- удобная мобильная версия
Срок выполнения 1-2 недели в зависимости от сложности и объема сайта
Мои работы: http://ph-eu.ru - сайт портфолио для фотографа
http://paradis-beauty.ru - сайт для салона красоты
https://avtoservis-obninsk.ru - сайт для автосервиса
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