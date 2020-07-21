СОЗДАЮ САЙТЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Создаю сайты под ключ на wordpress.

Стоимость создания с нуля - от 5.000 до 15.000 в зависимости от наполненности сайта.

В стоимость входит:

- регистрация на хостинге, создание домена

- разработка сайта

- оптимизация seo (сайт будет отображаться в поисковиках)

- настройка плагинов- удобная мобильная версия

Срок выполнения 1-2 недели в зависимости от сложности и объема сайта

Мои работы: http://ph-eu.ru - сайт портфолио для фотографа

http://paradis-beauty.ru - сайт для салона красоты

https://avtoservis-obninsk.ru - сайт для автосервиса