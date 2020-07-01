В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить!
Я работающая пенсионерка.
Имею высшее образование.
Около 40 лет проработала учителем начальных классов.
Сегодня я получила профессию копирайтера.
Обучалась в "Академии заработка кому за 50+"
Имею диплом "Мастер написания текстов."
Выполню тексты на разные темы.
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Портфолио
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