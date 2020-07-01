В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить!

Я работающая пенсионерка.

Имею высшее образование.

Около 40 лет проработала учителем начальных классов.

Сегодня я получила профессию копирайтера.

Обучалась в "Академии заработка кому за 50+"

Имею диплом "Мастер написания текстов."

Выполню тексты на разные темы.