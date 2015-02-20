ponomarevaee

Опыт работы:
более 1 года - маркетологом в B2B сфере;
опыт работы в SMM (продвижение в соцсетях) маркетинге (около 2-х лет);
опыт управления проектами (ведение партнерского (кросс-маркетинга), SEO-продвижние, SMM-продвижение и пр.)
фриланс (опыт работы копирайтером, составление базы клиентов, рассчет анализа хозяйственной деятельности предприятий и пр.)
Образование:
Международный институт компьютерных технологий
Экономический факультет
Направление: Финансы и кредит
Дополнительное образование:
Бизнес-школа "Нетология"- направление "Менеджер интернет-проекта"
Бизнес-школа "Бизнес-молодость"- коучинги
Семинары ведущих бизнес-тренеров (Игоря Манна,А. Парабеллума и пр.)
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