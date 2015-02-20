ponomarevaee

Опыт работы:

более 1 года - маркетологом в B2B сфере;

опыт работы в SMM (продвижение в соцсетях) маркетинге (около 2-х лет);

опыт управления проектами (ведение партнерского (кросс-маркетинга), SEO-продвижние, SMM-продвижение и пр.)

фриланс (опыт работы копирайтером, составление базы клиентов, рассчет анализа хозяйственной деятельности предприятий и пр.)

Образование:

Международный институт компьютерных технологий

Экономический факультет

Направление: Финансы и кредит

Дополнительное образование:

Бизнес-школа "Нетология"- направление "Менеджер интернет-проекта"

Бизнес-школа "Бизнес-молодость"- коучинги

Семинары ведущих бизнес-тренеров (Игоря Манна,А. Парабеллума и пр.)