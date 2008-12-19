ponymargapuma

Маргарита Рогова ponymargapumaponymargapuma
Ф.И.О.: Рогова Маргарита Валерьевна
Личная информация
Город: Москва
Образование: Высшее
Дата рождения: 27 июля 1983 г. (25 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Разговорный
Компьютерные навыки: Интернет- и почтовые программы, система управления контентом CMS, баннерка, Google Analytics и др. системы отслеживания статистики, HTML, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, GIF Construction Set, MS Office, MS Visio, высокая скорость набора текста (280 зн./мин.).
Опыт работы
Период работы: С ноября 2006 года по настоящее время
Должность: Руководитель интернет-проекта (Полная занятость)
В компании: BDirect Media Group, интернет-журнал о недвижимости Homeweek.ru, г. Москва
Разработка и развитие проектов в области IT: контент-проекты (интернет-СМИ), игры, разработка IT-проектов для заказчика, маркетинговые исследования, проведение рекламных кампаний.
Должностные обязанности: Контроль и координация работы сотрудников, разработка стратегии развития издания, рубрик, сервисов, баз, написание ТЗ для дизайнеров и программистов, организация работы редакции, прием сотрудников на работу, написание текстов, редакторская правка материалов сайта, работа с информационными партнерами и выставками, проведение мероприятий по продвижению сайта, отслеживание статистики.
Период работы: С января 2005 по апрель 2005 года
Должность: Журналист, редактор (Полная занятость)
В компании: ООО "Щит Заполярья", газета "Территория закона", г. Мурманск
Некоммерческая организация, выпускающая еженедельную общественно-политическую газету "Территория закона", распространяемую бесплатно в Мурманске и области (учредители: УВД, Торгово-промышленная палата, Союз молодежи).
Должностные обязанности: Написание текстов, работа с пресс-службами, корректура и редактура всего содержания газеты.
Период работы: С июня 2004 по сентябрь 2004 года
Должность: Журналист, оператор ПК (Полная занятость)
В компании: "Редакция газеты "Мурманский вестник", г. Мурманск
Некоммерческая организация, выпускающая ежедневную общественно-политическую газету "Мурманский вестник" (учредители: Администрация Мурманской области, Мурманская областная дума) - одно из ведущих изданий Мурманской области.
Должностные обязанности: Написание материалов, проведение интервью, работа с авторами текстов, подготовка материалов к корректорским и редакторским вычиткам. Принимала участие в важнейших этапах подготовки каждого номера издания к выпуску.
Период работы: С января 2004 по апрель 2004 года
Должность: Журналист, редактор (Полная занятость)
В компании: ООО "ПроДвижение", газета "Ваша пятница", г. Мурманск
Выпуск еженедельной информационно-развлекательной бесплатной газеты, организация музыкальных мероприятий и торговая деятельность.
Должностные обязанности: Написание статей и новостей для издания, работа с пресс-службами, корректура и редактура всего содержания газеты.
Образование
Учебное заведение: Мурманский гуманитарный институт, г. Мурманск
Дата окончания: Июль 2005 года
Факультет: Журналистика
Специальность: Журналист
Курсы и тренинги
Название курса: «Продвинутый» английский язык»
Учебное заведение: Лингвистический центр «Полиглот» Мурманского государственного педагогического университета, г. Мурманск
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: Умение улавливать в ноосфере информацию и идеи, интересные читателю, достойный и постоянно подпитываемый уровень грамотности, чувство литературного стиля, эрудированность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, организованность и организация, знание "свода законов" работы редакции печатного и интернет-СМИ изнутри, специфики (в том числе и технической) организации интернет-СМИ, особенностей рекламы и PR в Рунете, рынка недвижимости, красный диплом на полке.
Занятия в свободное время: Музыка во всех ее проявлениях, варган, джембе, poi, handmade, snowboarding, BMX, литература, Интернет, рисование и рифмование.
Контакты:
Мобильный телефон: (916) 381-2-381 (с 10 до 23)
E-mail: [email protected]
Другие контакты: Skype: ponymargapuma, ICQ: 199455817, e-mail: [email protected], сайт: http://www.homeweek.ru