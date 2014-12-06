web разработчик с опытом работы 6 лет.
Исправление недочетов Back-end/Front-end
Доработка функционала.
Yii 1.x framework
Знание различных СУБД myslq, mssql, postgressql...
Опыт работы с высоконагруженными проектами.
Перенос сайтов на другие хостинги.
Большой опыт написания скриптов.
Знание принципов работы ЛВС на уровне Cisco CCNA
Написание скриптов для работы с сетевым оборудованием (по telnet, ssh, snmp)
Ответственный и исполнительный.
Контактные данные:
Email [email protected]
Skype poohberator
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Веб-программирование
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