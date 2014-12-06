web разработчик с опытом работы 6 лет.

Исправление недочетов Back-end/Front-end

Доработка функционала.

Yii 1.x framework

Знание различных СУБД myslq, mssql, postgressql...

Опыт работы с высоконагруженными проектами.

Перенос сайтов на другие хостинги.

Большой опыт написания скриптов.

Знание принципов работы ЛВС на уровне Cisco CCNA

Написание скриптов для работы с сетевым оборудованием (по telnet, ssh, snmp)

Ответственный и исполнительный.

Контактные данные:

Email [email protected]

Skype poohberator