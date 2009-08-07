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Ольга Ястребова
poohhawk
poohhawk
39 лет
Россия
/
Саратов
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
14 лет назад
Рисую в фотошопе на планшете, от руки (портреты, эскизы), работаю в corel, 3dMax, MacromediaFlash.
Действие аккаунта приостановлено!
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Фирменный стиль
118 просмотров
Коллаж-страница свадебного альбома
260 просмотров
Коллаж-страница свадебного альбома
252 просмотра
Коллаж страница свадебного альбома
209 просмотров
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