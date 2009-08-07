poohhawk

Ольга Ястребова poohhawk

 
39 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Рисую в фотошопе на планшете, от руки (портреты, эскизы), работаю в corel, 3dMax, MacromediaFlash.