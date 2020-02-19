Веб-дизайн. 3D-визуализация интерьеров

Приветствую!Я Бакалавр по специальности Информационные технологии в дизайне. Буду рад помочь Вам с качественной 3D-визуализацией интерьеров, готов на долгосрочное сотрудничество! Также готов взяться за работы в области веб-дизайна. Примеры работ можете посмотреть в профиле :)