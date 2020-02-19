Веб-дизайн. 3D-визуализация интерьеров
Приветствую!Я Бакалавр по специальности Информационные технологии в дизайне. Буду рад помочь Вам с качественной 3D-визуализацией интерьеров, готов на долгосрочное сотрудничество! Также готов взяться за работы в области веб-дизайна. Примеры работ можете посмотреть в профиле :)
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Портфолио
- 3D-визуализация комнаты37 просмотров
- 3D-визуализация кухни в двух вариантах освещения35 просмотров
- 3D-визуализация интерьера в скандинавском стиле36 просмотров