Переводчик английского языка

Серебряник Юрий Петрович

Адрес 4400035, г. Пенза, ул. Попова 20а-57

Телефон +7-960-316-45-22

E-mail [email protected]

Дата рождения 1 мая 1984

Семейное положение холост

Предполагаемая позиция

Переводчик английского языка.

Опыт работы

январь 2008—н.в.

Пензенская Торгово-Промышленная Палата; переводчик (с русского на английский, с английского на русский); письменный перевод документов, часто в сжатые сроки

Образование

сентябрь 2005—июнь 2010

Пензенский Филиал Международного Независимого Эколого-Политологического Университета; специальность по диплому «переводчик с правом преподавания иностранных языков».

Сентябрь 2001 – июнь 2003 Литературный институт им. Горького (поэзия).

Владение иностранными языками

Английский (advanced) и немецкий (basic) языки.

Знания и опыт

Опыт перевода: технические описания, медицинские заключения, апостили, контракты (в том числе связанные с недвижимостью), художественные тексты

Персональная информация

Отличаюсь трудолюбием и целеустремлённостью

Дополнительно

В свободное время занимаюсь переводом поэзии с английского, немецкого, иврита, украинского. Некоторые переводы опубликованы в пензенском литературном журнале «Сура».