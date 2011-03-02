Серебряник Юрий Петрович
Адрес 4400035, г. Пенза, ул. Попова 20а-57
Телефон +7-960-316-45-22
E-mail [email protected]
Дата рождения 1 мая 1984
Семейное положение холост
Предполагаемая позиция
Переводчик английского языка.
Опыт работы
январь 2008—н.в.
Пензенская Торгово-Промышленная Палата; переводчик (с русского на английский, с английского на русский); письменный перевод документов, часто в сжатые сроки
Образование
сентябрь 2005—июнь 2010
Пензенский Филиал Международного Независимого Эколого-Политологического Университета; специальность по диплому «переводчик с правом преподавания иностранных языков».
Сентябрь 2001 – июнь 2003 Литературный институт им. Горького (поэзия).
Владение иностранными языками
Английский (advanced) и немецкий (basic) языки.
Знания и опыт
Опыт перевода: технические описания, медицинские заключения, апостили, контракты (в том числе связанные с недвижимостью), художественные тексты
Персональная информация
Отличаюсь трудолюбием и целеустремлённостью
Дополнительно
В свободное время занимаюсь переводом поэзии с английского, немецкого, иврита, украинского. Некоторые переводы опубликованы в пензенском литературном журнале «Сура».