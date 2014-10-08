Продвижение групп, раскрутка сообществ, продажа товаров и услуг ВК, логотип

Предоставляю услуги в сфере SMO/SMM в ВКонтакте.

Работаю только с живой аудиторией! ... Рекламирую в активных групп.

Никаких дешевых бессмысленных накруток и другого мусора.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

Логотип.

Объявления напитываю живыми картинками.

Сами картинки обрабатываю в графическом редакторе.

Всегда иду навстречу клиенту ... и готов на что-то новое.

Все вопросы в привате ;)