Продвижение групп, раскрутка сообществ, продажа товаров и услуг ВК, логотип
Предоставляю услуги в сфере SMO/SMM в ВКонтакте.
Работаю только с живой аудиторией! ... Рекламирую в активных групп.
Никаких дешевых бессмысленных накруток и другого мусора.
Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Логотип.
Объявления напитываю живыми картинками.
Сами картинки обрабатываю в графическом редакторе.
Всегда иду навстречу клиенту ... и готов на что-то новое.
Все вопросы в привате ;)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ЛОГОТИП 3D - панорамы107 просмотров
- Таргетинговая реклама ВК172 просмотра
Социальные сети (SMM и SMO)
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