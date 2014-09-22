Переводчик профессиональных текстов

Выпускница МГИМО по специальности "международные экономические отношения" с английским и испанским языками. Профессиональная специализация - экономические и политические переводы и деловая документация, однако, выполняла проектные задания таких компаний, как Вертолеты России, Камов, Zoerkler (технические переводы), журнал Коммерсант (туризм и пиар), различные контракты. Владею профессиональной лексикой обоих языков, выполняю переводы с русского на английский, с английского на русский, с русского на испанский, с испанского на русский, с испанского на английский. Имею сертификат IELTS Academic 8.5. Обладаю начальными навыками синхронного перевода.