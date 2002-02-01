ОБРАЗОВАНИЕ
основное
1998 - физико-математическая школа №146 (г Пермь)
II место в Областной школьной олимпиаде по математике (1995 и 1997 года)
Серебряная медаль
2004 - Пермский государственный университет
Механико-математический факультет
Специальность прикладная математика
Магистр
Тесты/Экзамены
2004 - GRE (Graduate Record Examination) ETS международный тест по математике на английском языке - 800 баллов из 800 возможных
2004 – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) международный тест на знание английского языка ETS – 207 баллов из 300
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
03.2006 - ООО "Информ-Консалтинг"
специалист I категории
работа с продуктами фирмы SAP. (программирование), Создание Web – порталов, Web - отображение
данных из систем R/3, BW.
03.2005 –03.2006 ООО "А2" (строительство, инжиниринг)
программист - системный администратор
Улучшил и расширил компьютерную сеть, связал сети трёх зданий.
Внедрил и настроил терминальную систему на рабочих местах
Разработал автоматизированную систему обработки заказов и прайсов, а также создал
интернет-магазин для сети книжных отделов “Цветок жизни”
07.2003 - 03.2005 ООО "Мегабайт" сеть компьютерных клубов
системный администратор - программист
Укомплектовал и запустил три новых клуба, администрировал сеть до 500 машин.
Разработал и внедрил систему самовосстановления рабочих машин
Развивал и поддерживал систему управления клубами
03.2002 - 07.2003 ООО "Лукойл-Пермь"
программист (работа по договору возмездного оказания услуг)
Создал внутрисетевой сайт для управления МЭМОС,
Автоматизировал работу сотрудников (наладил генерацию отчётов)
2003 ООО "Пермнефтестроймонтаж"
системный администратор
Администрировал сеть из десяти компьютеров
02.2002 - 10.2003 ООО "Аладар"
программист
Создал три сайта с интерфейсом для редактирования содержания, а также Интернет - магазин,
Обучил двух сотрудников веб-верстке с динамичными размерами страницы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наличие компьютера и скоростного доступа в Интернет.
Языки
Английский: разговорный, технический.
Ключевые навыки:
Личные качества: быстрая обучаемость, коммуникабельность, стремление к развитию, целеустремленность.
Навыки программирования на языках: Delphi, C++, Lisp, Prolog, Fox Pro, Visual Basic (программирование в MS Office и связь с Delphi), PHP, Java,SQL, MYSQL
Есть навыки в установке беспроводной связи вне помещений (устанавливал каналы ок. 5 км в центре города)
Владение графическими программами Photoshop, Corel Draw.