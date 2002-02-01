ОБРАЗОВАНИЕ

основное

1998 - физико-математическая школа №146 (г Пермь)

II место в Областной школьной олимпиаде по математике (1995 и 1997 года)

Серебряная медаль

2004 - Пермский государственный университет

Механико-математический факультет

Специальность прикладная математика

Магистр

Тесты/Экзамены

2004 - GRE (Graduate Record Examination) ETS международный тест по математике на английском языке - 800 баллов из 800 возможных

2004 – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) международный тест на знание английского языка ETS – 207 баллов из 300

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

03.2006 - ООО "Информ-Консалтинг"

специалист I категории

работа с продуктами фирмы SAP. (программирование), Создание Web – порталов, Web - отображение

данных из систем R/3, BW.

03.2005 –03.2006 ООО "А2" (строительство, инжиниринг)

программист - системный администратор

Улучшил и расширил компьютерную сеть, связал сети трёх зданий.

Внедрил и настроил терминальную систему на рабочих местах

Разработал автоматизированную систему обработки заказов и прайсов, а также создал

интернет-магазин для сети книжных отделов “Цветок жизни”

07.2003 - 03.2005 ООО "Мегабайт" сеть компьютерных клубов

системный администратор - программист

Укомплектовал и запустил три новых клуба, администрировал сеть до 500 машин.

Разработал и внедрил систему самовосстановления рабочих машин

Развивал и поддерживал систему управления клубами

03.2002 - 07.2003 ООО "Лукойл-Пермь"

программист (работа по договору возмездного оказания услуг)

Создал внутрисетевой сайт для управления МЭМОС,

Автоматизировал работу сотрудников (наладил генерацию отчётов)

2003 ООО "Пермнефтестроймонтаж"

системный администратор

Администрировал сеть из десяти компьютеров

02.2002 - 10.2003 ООО "Аладар"

программист

Создал три сайта с интерфейсом для редактирования содержания, а также Интернет - магазин,

Обучил двух сотрудников веб-верстке с динамичными размерами страницы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наличие компьютера и скоростного доступа в Интернет.

Языки

Английский: разговорный, технический.

Ключевые навыки:

Личные качества: быстрая обучаемость, коммуникабельность, стремление к развитию, целеустремленность.

Навыки программирования на языках: Delphi, C++, Lisp, Prolog, Fox Pro, Visual Basic (программирование в MS Office и связь с Delphi), PHP, Java,SQL, MYSQL

Есть навыки в установке беспроводной связи вне помещений (устанавливал каналы ок. 5 км в центре города)

Владение графическими программами Photoshop, Corel Draw.