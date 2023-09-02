popovalexander84

Качественно. Профессионально. Ответственно. В срок разрабатываем сайты и веб приложения
Языки: Python, PHP 5/7, Java Script (ECMAScript 5/6)
Фреймворк: YII2, Django
CMS: Drupal 7, Wordpress, Opencart
Базы данных: MySQL
Языки разметки: HTML/HTML 5
Языки стилей: CSS/CSS3
JS - библиотеки: React, Angular, jQuery, GSAP, fabric
Программные платформы: Node.js
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТПЛАНИОВАНИЕ:
1. Изучение тех задания
2. Оценка
3. Заключение договора
4. Предоплата
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН:
1. Разработка концепции
2. Разработка интерфейса
3. Разработка дизайн макета
ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
1.Верстка макетов
2. разработка фронтенда
3. Разработка бекенда
ЗАПУСК:
1.Тестирование
2. Постоплата
3. Размещение на хостинг
КОНТАКТЫ
viber/telegram +380968857545
skype: popovalexander1984
e-mail: [email protected]