popovalexander84

Александр Попов popovalexander84

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Надежный Digital Production | Viber, Telegram: +380968857545 | skype: zenetix.com.ua

Качественно. Профессионально. Ответственно. В срок разрабатываем сайты и веб приложения

Языки:  Python, PHP 5/7, Java Script (ECMAScript 5/6)

Фреймворк: YII2, Django

CMS: Drupal 7, Wordpress, Opencart

Базы данных: MySQL

Языки разметки: HTML/HTML 5

Языки стилей: CSS/CSS3

JS - библиотеки: React, Angular, jQuery, GSAP, fabric

Программные платформы: Node.js

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТПЛАНИОВАНИЕ:

1. Изучение тех задания

2. Оценка

3. Заключение договора

4. Предоплата

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН:

1. Разработка концепции

2. Разработка интерфейса

3. Разработка дизайн макета

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

1.Верстка макетов

2. разработка фронтенда

3. Разработка бекенда

ЗАПУСК:

1.Тестирование

2. Постоплата

3. Размещение на хостинг

КОНТАКТЫ

viber/telegram +380968857545

skype: popovalexander1984

e-mail: [email protected] 