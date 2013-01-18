программист NET, SQL, php

Попов Олег Владимирович

Цель резюме : Разработчик .NET, SQL Server, VBA.

20 лет опыта работы с информационными технологиями. Сертифицированный Microsoft профессионал (MCP ID 436060, MCP ID 7421333). Разработчик решений Microsoft. Разработка приложений NET, баз данных на SQL server, приложений MS Office VBA.

Дата рождения: 21 марта 1962

Место жительства: 632631, Новосибирская область, Коченевский район, село Новомихайловка, ул. Большевистская, д.51/2

Телефон 89137372498

ICQ 223252970

E-Mail: [email protected]

Образование:

2012 Сертифицированный Microsoft профессионал

специальность: Microsoft Certified Technical Specialist Новосибирск

2010 Сертифицированный Microsoft профессионал

специальность: Microsoft Certified Technical Specialist Новосибирск

1997 Сертифицированный Microsoft профессионал

специальность: Product Specialist Москва

1987-1990 Московский инженерно-строительный институт

Аспирантура при кафедре Инженерной Геодезии

специальность: инженер-исследователь Москва

1981-1985 Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии

специальность: инженер-картограф Новосибирск

История работы:

2009-… ЗАО «Информационные технологии и связь» Новосибирск

Должность Ведущий инженер программист

Содержание работы Разработка, поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы на C# и SQL Server

Выполненные проекты Разработка, поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы ’Потребитель’ Контроль подключения энерго- и тепло-потребителей Сибирской энергетической компании,

2008-2009 УК «БКС» (Брокеркредитсервис) Новосибирск

Должность Программист C#

Содержание работы Разработка, поддержка и сопровождение баз данных SQL server, MS Access и офисных приложений Microsoft. Разработка проектов C#

Выполненные проекты 1. Разработка, поддержка и сопровождение интранет проекта продажи продуктов компании на ASP.NET, C#, SQL server.

2. Разработка и поддержка XSLT преобразований для передачи данных между 1С приложениями и интранет системы на основе SQL Server,

2005-2008 УК «СБ» (Сибирский берег) Новосибирск

Должность Аналитик-программист

Содержание работы Разработка, поддержка и сопровождение приложение C# и SQL server, MS Access и офисных приложений Microsoft

Выполненные проекты Разработка приложений для управления логистикой компании на C# и SQL server, MS Access, MS Excel

2004-2005 ARL Consulting B.V. Новосибирск

Должность Разработчик, сопровождение проектов

Содержание работы Разработка, поддержка и сопровождение баз данных на C# и SQL server, MS Access и офисных приложений Microsoft

Выполненные проекты 1. Разработка, поддержка и сопровождение C# и SQL server + MS Access приложения для контроля и управления морскими перевозками грузов компании MAERSK

2. Разработка и поддержка проектов по бухгалтерской отчетности перевозок грузов кораблями компании MAERSK,

Программы проданы, адаптированы и поддерживались «A.P. Moller - Maersk Group»- Дания - Морские перевозки грузов (250 судов общим тоннажем более 12,000,000 тонн)

2001-2003 СП ЗАО Росинтер ресторантс Новосибирск

Должность Начальник отдела информационных технологий

Содержание работы 1. Организация работы компьютерного и офисного оборудования и программного обеспечения в офисе и подразделениях предприятия: (10-ть подразделений).

2. Системное администрирование локальных сетей на базе WindowsNT 4.0 /2000 Server – 7 сетей и 10 серверов.

3. Поддержка и сопровождение баз данных – 1C, складской базы данных, ресторанной базы данных – SQL server, FoxPro, MS Access, офисных приложений Microsoft.

4. Обучение и поддержка операторов и пользователей компьютерной техники и офисного оборудования

До 2000 года жил и работал в Ташкенте

Сертификация:

Microsoft Certified Product Specialist ID 436060

Support and Implementing OS Windows 95

Microsoft Certified Technical Specialist ID 7421333

Configuring Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Certified Technical Specialist ID 7421333

Configuring Microsoft Office SharePoint Server 2012

Владение языками:

Английский - Сертификат The International Benedict Business and language School, уровень – Intermediate.

Дополнительные сведения:

 Деликатен, общителен

 Способен работать в команде

 Инициативен в решении поставленных задач

 Хобби – рисование, бильярд, собаки

Семейное положение:

Женат, 1 дочь