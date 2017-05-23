porabote96

Необходимо разработать логотип компании "Радуга" агентствопо организации праздников. Вид деятельности - проведение праздников для детей (иногда для взрослых): дни рождения, выпускные в школе и садике, новый год, корпоративы (взрослым) и т.д. Основные программы по мере убывания значимости:научные-химические ...
- $17Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо в программе 2ГИС (2GIS) выбрать все компании по рубрикам(они перечислены в таблицах для заполнения Excel): - Архитектурно-строительное проектирование - Проект-е спортивных сооружений - Проект-е электро сетей - Проект-е АЗС - Проект-е систем электроснабжения - Проект-е вентиляции - Промышленное строительство - Реконструкция и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо выбрать несколько (2-4) наиболее подходящихплощадок для проведения рекламной компании. Настроить их с учетом особенностей продукта и ЦА. Предварительно нужен план всех мероприятий, списокпривлекаемых специалистьв, бюджетная оценка. Уважаемые, специалисты по рекламе! Не надо с ходу предлагать настроить ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $14
Необходимо установить бесплатную версию СРМ системы.Настроить, убрать из нее все лишнее. Привязать к сайту, электронной почте и телефонным звонкам. Основная задача системы интуитивно понятный интерфейс длякачественного сбора данных о всех клиентах, их таргетирование по нескольким показателям (мужчина/женщина/фирма, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад