porabote96

Илья porabote96

 
48 летРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Необходимо разработать логотип для компании

    $17

    Необходимо разработать логотип компании "Радуга" агентствопо организации праздников. Вид деятельности - проведение праздников для детей (иногда для взрослых): дни рождения, выпускные в школе и садике, новый год, корпоративы (взрослым) и т.д. Основные программы по мере убывания значимости:научные-химические ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо заполнить таблицу Excel данными из 2ГИС

    $50

    Необходимо в программе 2ГИС (2GIS) выбрать все компании по рубрикам(они перечислены в таблицах для заполнения Excel): - Архитектурно-строительное проектирование - Проект-е спортивных сооружений - Проект-е электро сетей - Проект-е АЗС - Проект-е систем электроснабжения - Проект-е вентиляции   - Промышленное строительство - Реконструкция и ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется Специалист по настройке рекламной компании

    $50

    Необходимо выбрать несколько (2-4) наиболее подходящихплощадок для проведения рекламной компании. Настроить их с учетом особенностей продукта и ЦА. Предварительно нужен план всех мероприятий, списокпривлекаемых специалистьв, бюджетная оценка.   Уважаемые, специалисты по рекламе! Не надо с ходу предлагать настроить ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • СРМ систему установить на 2 ПК и настроить

    $14

    Необходимо установить бесплатную версию СРМ системы.Настроить, убрать из нее все лишнее. Привязать к сайту, электронной почте и телефонным звонкам. Основная задача системы интуитивно понятный интерфейс длякачественного сбора данных о всех клиентах, их таргетирование по нескольким показателям (мужчина/женщина/фирма, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад