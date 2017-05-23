porabote96

Необходимо выбрать несколько (2-4) наиболее подходящихплощадок для проведения рекламной компании. Настроить их с учетом особенностей продукта и ЦА. Предварительно нужен план всех мероприятий, списокпривлекаемых специалистьв, бюджетная оценка. Уважаемые, специалисты по рекламе! Не надо с ходу предлагать настроить ...