porcelain_heart

Образование

2001 – 2006 гг.

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (СПб ИВЭСЭП), гуманитарный факультет.

Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – Лингвист. Переводчик.

Опыт работы

19.03.2007 – по наст.вр.

ООО «Премьера», официальный дилер Volkswagen в г. Тольятти. Менеджер по продажам.

2002 – 2005 гг.

Департамент энергетики ЖКХ и связи г. Тольятти. Переводчик.

Обязанности: письменные переводы юридических документов и технических текстов с английского языка.

Овладела навыками деловых переговоров, письменных технических переводов с использованием экономических и технических терминов.

Дополнительная информация

Владение языками: английский – свободно, немецкий – хорошо, испанский - базовый.

ПК – уверенный пользователь (1С, Word, Excel, Photoshop, Интернет, электронная почта)

Водительское удостоверение категории «В»

Личные качества

Высокая работоспособность, целеустремленность, нацеленность на результат, хорошие организаторские способности, обязательна, пунктуальна, коммуникабельна.