porcelain_heart

Ангелина Баландина porcelain_heartporcelain_heart
Образование
2001 – 2006 гг.
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (СПб ИВЭСЭП), гуманитарный факультет.
Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – Лингвист. Переводчик.
Опыт работы
19.03.2007 – по наст.вр.
ООО «Премьера», официальный дилер Volkswagen в г. Тольятти. Менеджер по продажам.
2002 – 2005 гг.
Департамент энергетики ЖКХ и связи г. Тольятти. Переводчик.
Обязанности: письменные переводы юридических документов и технических текстов с английского языка.
Овладела навыками деловых переговоров, письменных технических переводов с использованием экономических и технических терминов.
Дополнительная информация
Владение языками: английский – свободно, немецкий – хорошо, испанский - базовый.
ПК – уверенный пользователь (1С, Word, Excel, Photoshop, Интернет, электронная почта)
Водительское удостоверение категории «В»
Личные качества
Высокая работоспособность, целеустремленность, нацеленность на результат, хорошие организаторские способности, обязательна, пунктуальна, коммуникабельна.