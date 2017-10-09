porohova

Елена Порохова porohova

 
41 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Замерщик

    Требуется обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций. Необходимо замерить офисные помещения в Воронеже и Нижнем Новгороде, примерная площадь помещений 400 кв.м. Срочно!

    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн проект ресторана

    [list=1][*]Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций.[u][/u][u][/u][*]План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций.[u][/u][u][/u][*]План возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов.[u][/u][u][/u][*]План помещения после перепланировки с размерами.[u][/u][u][/u][*]План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков и приложением монтажных чертежей от ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад