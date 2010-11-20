Николай Шебанов poroloneelephantporoloneelephant
32 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программирование, веб-дизайн, фото - обращайтесь
Приветствую потенциальных заказчиков. Меня зовут Николай, живу и работаю в Москве. Занят в самых разных областях IT-сферы с 2005 года.
Умею делать то, что Вам нужно так, как Вам нужно быстро и не дорого.
- Сайты-визитки, порталы, интернет-магазины, под ключ (полный комплекс работ)
- Верстка
- Программирование (ООП, скрипты, различные языки), прикладные программы (Windows, Unix)
- Платформы, подобные Arduino
- Игры (Flash, stand-alone)
Заинтересован в исполнении сложных проектов и задач.
Всячески приветствую общение, в том числе по телефону или при личной встрече.
ICQ: 5361125
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
от $300
от 4 дней
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Интернет-магазины
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от $400
от 15 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 15 дней
нет рейтинга