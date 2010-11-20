Программирование, веб-дизайн, фото - обращайтесь

Приветствую потенциальных заказчиков. Меня зовут Николай, живу и работаю в Москве. Занят в самых разных областях IT-сферы с 2005 года.

Умею делать то, что Вам нужно так, как Вам нужно быстро и не дорого.

- Сайты-визитки, порталы, интернет-магазины, под ключ (полный комплекс работ)

- Верстка

- Программирование (ООП, скрипты, различные языки), прикладные программы (Windows, Unix)

- Платформы, подобные Arduino

- Игры (Flash, stand-alone)

Заинтересован в исполнении сложных проектов и задач.

Всячески приветствую общение, в том числе по телефону или при личной встрече.

ICQ: 5361125

e-mail: [email protected]