portalik

Виталий Захаров portalik

 
39 летБеларусь/Витебск
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн-студия "CLX.BY", г.Витебск

УСЛУГИ:

Создание сайтов

Системное администрирование

Техническая поддержка сайтов

Мультимедийные презентации

Разработка под Android

Android
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 15 дней
#2585
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#3046
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3130
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3382
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#4877
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5379
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