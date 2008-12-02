Имя: Дмитрий Сафронов

Дата рождения: 3 Сентября 1958

Адрес: 121552, Москва, Ельнинская ул. д. 19-5

E-mail: [email protected]

Дети: Дочь

Опыт работы:

2006 – н.в

Креативный директор, соучредитель креативного агентства "Мачо-креатив"

Клиенты: Самсунг, Монаково, рекламное агентство Debby

2005

Телеканал "Россия" программа "Суд идет"

Сценарист

2004 – 2005

Рекламное Агентство McCann Erikson

Старший копирайтер

Клиенты:

NESCAFE Gold, Nesquick, Росно, Простоквашино, Intel

1999 – 2003

Рекламное агентство NFQ

Копирайтер

Клиенты: Министерство туризма Израиля, Мерседес Бенц, Красный Восток, Eastline, Comstar, Солодов, Вкуснотеево, J&J, "Сибирский берег", Саваж, Гута Страхование, Ренессанс Страхование, Артези, Чешский стандарт, Сонет, Thomas, "Чемпион", "Красный Восток", Daikin

1998 – 1999

Рекламное агентство Strong

Копирайтер

Клиенты: Epson, Schering Plough, Сompaq.

1995-1998

Рекламное агентство DMB & B Москва

Копирайтер/Старший копирайтер

Клиенты:

Марс (Китикет, Вискас, Педигри, Чаппи, Томас, Марс, Топик, Твикс), Проктер энд Гэмбл (Бленд-а-мед, Олвейз, Кока-кола), Stearling Health (Panadol), Индезит, Рибок, Fiat, Heineken, Coca-Cola (Fanta), Tetley, Oleina, UPSA, Indesit, Династия, CTC, etc.

Дипломы за "Рекламная работа года" в 1996 и "Лучший ТВ ролик в 1998 (DMB&B )Диплом за ТВ ролик "Хайнекен" во время презентации Каннских львов в Москве в 1998

Победитель международного конкурса для Интел (ролик "Серый ящик" 2005)

1990 – 1995

Переводчик португальского /Начальник португальского отдела РИА-Новости

Образование:

Военный Институт Иностранных Языков/МГПИИЯ им. Мориса Тореза

Языки:

Португальский – свободно

Английский – объясняюсь, читаю, перевожу

Французский – базовые знания