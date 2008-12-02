Имя: Дмитрий Сафронов
Дата рождения: 3 Сентября 1958
Адрес: 121552, Москва, Ельнинская ул. д. 19-5
E-mail: [email protected]
Дети: Дочь
Опыт работы:
2006 – н.в
Креативный директор, соучредитель креативного агентства "Мачо-креатив"
Клиенты: Самсунг, Монаково, рекламное агентство Debby
2005
Телеканал "Россия" программа "Суд идет"
Сценарист
2004 – 2005
Рекламное Агентство McCann Erikson
Старший копирайтер
Клиенты:
NESCAFE Gold, Nesquick, Росно, Простоквашино, Intel
1999 – 2003
Рекламное агентство NFQ
Копирайтер
Клиенты: Министерство туризма Израиля, Мерседес Бенц, Красный Восток, Eastline, Comstar, Солодов, Вкуснотеево, J&J, "Сибирский берег", Саваж, Гута Страхование, Ренессанс Страхование, Артези, Чешский стандарт, Сонет, Thomas, "Чемпион", "Красный Восток", Daikin
1998 – 1999
Рекламное агентство Strong
Копирайтер
Клиенты: Epson, Schering Plough, Сompaq.
1995-1998
Рекламное агентство DMB & B Москва
Копирайтер/Старший копирайтер
Клиенты:
Марс (Китикет, Вискас, Педигри, Чаппи, Томас, Марс, Топик, Твикс), Проктер энд Гэмбл (Бленд-а-мед, Олвейз, Кока-кола), Stearling Health (Panadol), Индезит, Рибок, Fiat, Heineken, Coca-Cola (Fanta), Tetley, Oleina, UPSA, Indesit, Династия, CTC, etc.
Дипломы за "Рекламная работа года" в 1996 и "Лучший ТВ ролик в 1998 (DMB&B )Диплом за ТВ ролик "Хайнекен" во время презентации Каннских львов в Москве в 1998
Победитель международного конкурса для Интел (ролик "Серый ящик" 2005)
1990 – 1995
Переводчик португальского /Начальник португальского отдела РИА-Новости
Образование:
Военный Институт Иностранных Языков/МГПИИЯ им. Мориса Тореза
Языки:
Португальский – свободно
Английский – объясняюсь, читаю, перевожу
Французский – базовые знания