Профессиональный опыт:

С января 2012 по февраль 2013 - журналистiНеделя (inedelya.com)

Функциональные обязанности: Редактирование и создание обзоров для различных приложений / создание рекламных

постов приложений от заказчиков / обзор интересных функций ios.

С 2012 года по настоящее время -автор собственного блога: http://possible-cynic.tumblr.com

С 10 ноября 2014 года по настоящее время – журналист газеты «XXI век».

Функциональные обязанности: написание авторских текстов/написание аналитических материалов/написание

новостей на сайт газеты/военный корреспондент

Профессиональные интересы: юриспруденция, журналистика, психология.

дополнительно:

Знание языков: родные языки -русский, украинский

Дополнительно: английский Intermediate.

Специальные знания и навыки:

• Практический опыт работы с персональным компьютером (уверенный пользователь ПК (Internet, Ms Office,

Photoshop и т.д.)

• Высокая обучаемость.

• Аналитический склад ума, коммуникабельный, хорошо развито логическое и образное мышление, ответственный.

• Тактичный. Хорошее чувствоюмора. Прекрасное владение языком и стилем.

• Имею опыт работы на платформах wordpress, dle, tumbrl, live jornal.

• Имеются навыки работы на биржах статей gogetlinks, rotapost, miralinks.

• Активный пользователь социальных сетей - Вконтакте, Facebook и Twitter

Моя цель - развиваться как профессионал, работать много и эффективно, вносить вклад в развитие компании,

самореализация, хороший психологический климат в коллективе.

Образование:

2010 - 2014 - Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, специальность Право, квалификационный

уровень бакалавр.

2013 - курсы Системно-векторного психоанализа.