Профессиональный опыт:
С января 2012 по февраль 2013 - журналистiНеделя (inedelya.com)
Функциональные обязанности: Редактирование и создание обзоров для различных приложений / создание рекламных
постов приложений от заказчиков / обзор интересных функций ios.
С 2012 года по настоящее время -автор собственного блога: http://possible-cynic.tumblr.com
С 10 ноября 2014 года по настоящее время – журналист газеты «XXI век».
Функциональные обязанности: написание авторских текстов/написание аналитических материалов/написание
новостей на сайт газеты/военный корреспондент
Профессиональные интересы: юриспруденция, журналистика, психология.
дополнительно:
Знание языков: родные языки -русский, украинский
Дополнительно: английский Intermediate.
Специальные знания и навыки:
• Практический опыт работы с персональным компьютером (уверенный пользователь ПК (Internet, Ms Office,
Photoshop и т.д.)
• Высокая обучаемость.
• Аналитический склад ума, коммуникабельный, хорошо развито логическое и образное мышление, ответственный.
• Тактичный. Хорошее чувствоюмора. Прекрасное владение языком и стилем.
• Имею опыт работы на платформах wordpress, dle, tumbrl, live jornal.
• Имеются навыки работы на биржах статей gogetlinks, rotapost, miralinks.
• Активный пользователь социальных сетей - Вконтакте, Facebook и Twitter
Моя цель - развиваться как профессионал, работать много и эффективно, вносить вклад в развитие компании,
самореализация, хороший психологический климат в коллективе.
Образование:
2010 - 2014 - Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, специальность Право, квалификационный
уровень бакалавр.
2013 - курсы Системно-векторного психоанализа.