Основной задачей является создание сайта (сайтов) максимально простой структуры на шаблоне WP (но не принципиально) с максимальным учётом технических требований поисковых сетей к внутренней оптимизации.
Сайты «под ключ»14 заявок
Закрыт
6 лет назад
Основной задачей является создание сайта (сайтов) максимально простой структуры на шаблоне WP (но не принципиально) с максимальным учётом технических требований поисковых сетей к внутренней оптимизации.
День добрый! Меня зовут Александр. Задача - создать ИМ по продаже электронных сигарет. Рынок - Украина. Количество товарных карточек - 300-400. Согласно планов, сайт планируется к сео-манипуляциям, соответственно необходимо учесть важные моменты требований поисковой системы (гугл), поскольку органический ...