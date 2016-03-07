posipaka8

Александр Калинин posipaka8

 
43 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта-блога для размещения обзоров сайтов-знакомств

    Основной задачей является создание сайта (сайтов) максимально простой структуры на шаблоне WP (но не принципиально) с максимальным учётом технических требований поисковых сетей к внутренней оптимизации.

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • ИМ электронных сигарет

    День добрый! Меня зовут Александр. Задача - создать ИМ по продаже электронных сигарет. Рынок - Украина. Количество товарных карточек - 300-400. Согласно планов, сайт планируется к сео-манипуляциям, соответственно необходимо учесть важные моменты требований поисковой системы (гугл), поскольку органический ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад