posotove07

Здравствуйте! Меня Зовут Шерзодбек

Работаю профессионально с программами Autocad, Corel draw, Adobe Photoshop, 3D's MAX, Lumion.

Занимаюсь 3D моделированием, визуализацией, анимацией, проектами, Интерьерами, экстерьерами, и ландшафтными дизайнами (Генплан). А так же фото Обработками, Дизайн визиток, Дизайн Лого

Я специализирую на этой сфере более 9 лет.

Выполняю всех заказов любой сложности качественно и быстро.

Почему Я?

+ Делаю каждый заказ с душой!

+ У меня индивидуальный подход!

+ Реализовал более 200 проектов

+ Высшие образования по Архитектура и Дизайн

Любой каприз за ваши деньги))