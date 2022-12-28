posotove07

Здравствуйте! Меня Зовут Шерзодбек
Работаю профессионально с программами Autocad, Corel draw, Adobe Photoshop, 3D's MAX, Lumion.
Занимаюсь 3D моделированием, визуализацией, анимацией, проектами, Интерьерами, экстерьерами, и ландшафтными дизайнами (Генплан). А так же фото Обработками, Дизайн визиток, Дизайн Лого
Я специализирую на этой сфере более 9 лет.
Выполняю всех заказов любой сложности качественно и быстро.
Почему Я?
+ Делаю каждый заказ с душой!
+ У меня индивидуальный подход!
+ Реализовал более 200 проектов
+ Высшие образования по Архитектура и Дизайн
Любой каприз за ваши деньги))