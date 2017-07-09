posterchild

Хочу писать инструкции простым языком, рекламные тексты для заведений, продуктов и социальных сетей.

Я готова начать свое портфолио бесплатно ради доверия заказчика. В моих текстах нет пассивной агрессии, длительных обращений, устойчивых и просторечных оборотов, а только удобный рассказ и простая детальная правда. Главное для меня – насколько понятно выражен смысл рекламы, в ней не существует обязательного количества знаков. Длинные статьи никто не любит читать, а в потоке информации нужно быть крутым и понятным.

Жду работу, в которой буду компетентна (если не очень, надеюсь на помощь, я быстро учусь). Хочу вкладывать силы и языковой перфекционизм в хорошие дела. Мне нужны тестовые задания, смелые обсуждения, дедлайны — это важно для самокритики и развития.