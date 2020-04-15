Качественная работа с аудиофайлами, звуками. Сведение, мастеринг, "склеивание" двух аудио, составление микса из нескольких треков и т.п.

Работаб со звуком с 2014 года. Есть огромный опыт написания треков (электроника). Умею сводить и производить мастеринг треков, так же могу "склеить" нужные вам треки в одно целое (со всеми переходами и вашими указаниями как сделать переход), либо сделать микс из нескольких треков. Работа занимает порядка 2-3 дней (все эти дни полноя консультация с вами по любому из вопросов)