postirispun

Меня зовут Ирина, живу в Минске, образование высшее.

Опыт работы с интернет-магазинами и веб-сайтами более 2-х лет. Работала с интернет-магазинами следующих групп товаров: сантехника, товары для здоровья, парфюмерия, одежда, детские товары.

В мои обязанности входило: обновление товарной базы в различных системах СМS, подбор, обработка и размещение фотографий, оригинальное описание товара, отслеживание новых поступлений по закрепленным за мной поставщикам, написание текстов о группах товаров и поставщиках, новости, отзывы, посты и многое другое. Ссылки работ вышлю при личном контакте.

Свободно владею офисными программами. Умею работать с большим объемом информации. Ответственно отношусь к работе.

Работаю только удаленно.