postoronnim

Шестилетний опыт программирования под Windows и Linux системы с использованием сред разработки C++ Builder, Visual C++, Java Builder. Опыт реализации и внедрения различных сетевых клиент - серверных приложений, приложений для работы с базами данных. Уникальный опыт разработки приложений для работы со смарт - картами различных стандартов, а также опыт реализации платежных и других приложений на Java смарт-картах (поддерживающих спецификации JavaCard 2.x и GlobalPlatform 2.x)